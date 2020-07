Korona runtelee Panamaa: sairaalat romahtamisen partaalla, viidesosa tartunnan saaneista joutuu sairaalaan

Panama on Keski-Amerikan alueen pahiten koronasta kärsinyt maa. Siellä on todettu yhteensä 42 000 koronavirustartuntaa ja 839 koronaan liittyvää kuolemaa. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä tuhat potilasta, joista joka kuudes on tehohoidossa. Lähes 20 000 ihmistä on eristyksissä kotonaan tai hotelleissa.