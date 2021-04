Kommentti: Kiinan koronaluvut eivät vakuuta – miten maassa voi olla alle 5 000 koronakuolemaa, kun väkiluvultaan tuhat kertaa pienemmässä Virossa on yli 1 100?

Koronaan on kuollut maailmassa jo yli kolme miljoonaa ihmistä ja siihen on sairastunut yli 147 miljoonaa.

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan maassa on ollut vain 103 484 vahvistettua covid-19-tartuntaa ja 4 857 siihen liittyvää kuolemaa.

Kiinassa asuu 1,4 miljardia ihmistä. Maan koronakuolleisuus on yksi maailman pienimpiä väkilukuun suhteutettuna. Vertailun vuoksi: Virossa asuu 1,4 miljoonaa ihmistä ja maassa on todettu 1 143 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

WHO:n mukaan rokotteita on annettu Kiinassa yhteensä reilu 188 miljoonaa. Kiinan tavoitteena on saada rokotettua 40 prosenttia väestöstä kesäkuun loppuun mennessä. Kuitenkin Kiina jakaa rokotteita avokätisesti ulkomaille ja lupaa erityiskohtelua myös Pekingin talviolympialaisiin ensi talvena saapuville, jotka on rokotettu joillakin neljästä kiinalaisesta covid-19-rokotteesta.