Korona-aika vauhdittanut selvästi kirjamyyntiä: "Näyttää jopa paremmalta kuin viime vuonna"

Lokakuu on Suomessa isojen kirjamessujen aikaa. Tänä vuonna tässäkin kaikki on toisin. Turun Kirjamessujen 30-vuotinen perinne rikkoutuu tapahtuman jäädessä kokonaan väliin ja Helsingin Kirjamessuja voi seurata verkossa.

Virtuaalimessuilla kansainvälisiä tähtivierailta

– Tietysti on niin, että kun kirjamessut siirtyivät virtuaalisiksi, esiintyjiä on jouduttu karsimaan, joka on iso sääli. Mutta se antaa joitakin mahdollisuuksia. Siellä on paljon kansainvälisiä tähtiä, joita ei välttämättä olisi Helsingin Kirjamessuille saatu, sanoo Arto Forstén.