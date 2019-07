Korkeasaaressa herättiin aamulla järkytykseen – minkki tunkeutui villieläinsairaalaan ja tappoi 26 linnunpoikasta

Korkeasaaressa minkkejä loukutetaan kannan hillitsemiseksi. Päivityksen mukaan enimmillään minkkejä on jäänyt loukkuihin parikymmentä vuodessa.

Minkki on erittäin haitallinen vieraslaji

Minkki on luokiteltu koko EU:n alueella erittäin haitalliseksi vieraslajiksi. Siitä on runsaasti haittaa kotoperäiselle luonnolle, mutta ei ollenkaan hyödyllisiä vaikutuksia.

Minkillä on hyvin laaja ruokavalio, sille kelpaa kaikki sienistä lintuihin, ja jopa isompiin raatoihin. Erityisen haitallisia minkit ovat saaristojen linnuille, koska ne tuhoavat pesät ja tappavat emolinnut.

Minkkiä saa metsästää vuoden ympäri, eikä siihen tarvita metsästyslupaa. Metsästäjän on kuitenkin oltava varma, että kyseessä on todella minkki, ja hänen on tunnettava sallitut pyyntimenetelmät.