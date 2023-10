Kiti Kokkonen paljastaa, mikä häneltä luonnistuu lavalla kaikista parhaiten: "Luotan tässä iässä jo..."

– No tältä se näyttää, kun ne yhdistyy, Kähkönen vitsaili vierellä.

Kokkonen on nähty urallaan lukuisissa projekteissa erilaisissa tv-sarjoissa, elokuvissa sekä näytelmissä. Haastattelussa hän kertoi, että kaikista rakkainta hänelle itselleen on työ teatterilavalla.

– Jotenkin se, että ollaan siinä, on katsojat ja yleisö, me kaikki ollaan siinä ikään kuin yhdessä, se on semmoinen kollektiivinen kokemus. Mielestäni kamera aina erottaa sen. Tykkään siitä, että näen ihmisten kasvot ja reaktiot, kuulen ne naurut ja huokailut ja kaikki mahdolliset. Tai näen, jos joku nukkuu, ja mietin, että okei, tämä kohta pitää ehkä muuttaa.