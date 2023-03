KooKoo turvautui taikauskoon Kärppien kaadossa – Lauri Marjamäki pettymyksen raskauttamana: "Ilo on kaukana tällä hetkellä"

– Kyllä tämä on hieno ryhmä. Tiukoissa paikoissa se pystyy repimään itsestään kaiken irti, Salo sanoi lehdistötilaisuudessa.

– Visiot, sanat ja muut olivat kaukana teoista. Kannan siitä täydellisen vastuun henkilökohtaisesti. Yksi isoimmista pettymyksistä ja raskaimmista kausista mitä on ollut.

– Hyvällä fiiliksellä tulin kymmenen vuotta sitten Ouluun. Silloin sanat muuttuivat teoiksi. Nyt tulin yhtä innoissani, mutta kyllä ilo on kaukana tällä hetkellä. Olen todella pettynyt. Tämä on urheilua. Kaikille kiekkoihmisille ja C Moren katsojille jännittävää kiekkokevättä. Oulu hiljenee.