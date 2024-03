Konkaripoliisit arvioivat Moskovan konserttisalin kohuvideon – huomio kiinnittyi lavalle: "Ristiriitainen juttu"

Mutta keitä nämä sinisiin pukeutuneet miehet ovat, ja mitä he paikalla oikein tekevät?

MTV Uutiset näytti videon Karhuryhmän entinen poliisille Harri Gustafsbergille sekä entiselle KRP:n rikosylikomisariolle Thomas Elfgrenille , joista molemmilla on valtava kokemus poliisitehtävistä kautta linjan.

Elfgrenin mukaan miesten toiminta herättää ihmetystä, mutta pelkän videon perusteella on mahdoton arvioida henkilöiden todellista tehtävää tilanteessa.

– Jos he ovat vartioita, he eivät toimi kuten vartijat. Jos pitäisi veikata, niin nämä ovat konserttisalin väkeä, jotka ovat tulleet paikalle, Elfgren arvioi

– Ristiriita on, että jos näiden tehtävä on jotenkin ohjata väkimassaa, niin tekevät sen ainakin aivan helkkarin huonosti, Gustafsberg kertoo.

Hidas ja epävarma toiminta ihmetyttää

Poliisien mukaan salista kuvattu videomateriaali on kuitenkin monilta osin hyvin ristiriitaista. Elfgren ja Gustafsberg kiinnittävät huomiota lavan edessä olevien ihmisten toimintaan.

– Se mikä pisti silmään, on se että lavalla olevien ihmisten hidas ryömiminen, se ei kuulu käyttäytymiseen, miten sä toimit uhan alla. Se on joko selkeä ryntäys pois uhasta tai jäätyminen paikoilleen.

– Videolla on myös tämä, että "suljetaan ovet". Tämä on kuvaus siitä, kuinka ristiriitainen se tilanne on ollut, myöskin vaikeaa tehdä rationaalisia päätöksiä.