Miksi Venäjä julkaisee raakoja pidätysvideoita? Näin arvioivat KRP:n ja Karhuryhmän konkaripoliisit

Yksi kohua herättänyt, videolle tallentunut tapahtuma on ollut terrori-iskusta epäiltyjen henkilöiden kiinniotto ja heidän ruhjottu olemuksensa oikeussalissa. Venäjän sosiaalisessa mediassa on levinnyt materiaalia jopa miesten kiduttamisesta, esimerkiksi kuinka yhdeltä epäillyltä leikataan korva ja sitä yritetään syöttää hänelle.

– Venäjä on aivan erityisesti mestari viestinnässä, varsinkin viemään sellaista viestiä eteenpäin, jonka he haluavat. Kun video tulee, sillä viestillä on joku tavoite, he pyrkivät sanomaan sillä jotakin.