Konkarimeppi Anneli Jäätteenmäki kaipaa europarlamenttiin yhtä muutosta – näkee brexitissä myös hyvää

Entinen pääministeri Anneli Jäätteenmäki (kesk.) on toiminut meppinä viisitoista vuotta. Vuonna 2015 hänet valittiin parlamentin varapuheenjohtajaksi Suomen eduskuntaan valitun Olli Rehnin tilalle.

– Suomi on osa Eurooppaa ja olen tuonut suomalaista näkemystä näihin päätöksiin.

Yksi asia pitäisi muuttaa

Anneli Jäätteenmäki haluaisi tuoda EU-parlamenttiin tavan, joka on tuttu Suomen eduskunnasta.

Viime aikoina Britannian EU-ero on sotkenut parlamentin toimintaa, mutta Jäätteenmäki näkee brexit-prosessissa myös hyvää.

– Brexitin paras puoli on se, että nyt on nähty, miten vaikea on irrottautua ja miten monin sitein jäsenvaltiot ovat toisiinsa kietoutuneet, hän sanoo.