Europarlamentissa aloittanut Alviina Alametsä on perustamassa Youtube-kanavan avatakseen kankeaa EU-kieltä: "Selkokieli on helppoa, kun ei ole vielä uponnut koneistoon"

– Totta kai brittien lähtö on hyvin surullinen asia, mutta uudet mepit on silti toivotettu ilolla tervetulleeksi. Ehkä nyt on vähän tavallista enemmän häslinkiä ilmassa, mutta myös toiveikkuutta, Alametsä kuvailee tunnelmaa parlamentissa, jossa osa edustajista vaihtui vauhdilla.