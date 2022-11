Koneellinen vai painovoimainen ilmanvaihto? Kiinteistöliitto: Tämä muoto aiheuttaa vähiten valitusta

Talvisin ilmanlaatuongelmia

Kyselyyn vastanneista Kiinteistöliiton jäsenistä lähes 40 prosenttia koki, että taloyhtiön sisäilman laadussa talviaikaan on parannettavaa. Eniten harmia aiheuttivat kuivuus, vetoisuus ja tunkkaisuus.

Kuumuus vaivaa kesäisin

Melkein 70 prosenttia vastaajista koki, että asunnon lämpötila on kesäisin liian korkea.

– On selvää, että kesäajan sisälämpötilojen hallintaan on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. Taloyhtiön kannattaa tehdä suunnitelma siitä, miten tuleviin hellekesiin varaudutaan. Yksi keskeinen asia on pohtia periaatepäätöstä ja selkeää ohjeistusta asuntokohtaisten ilmalämpöpumppujen asentamisesta, Pylsy toteaa.