"Kone putosi kuin kivi" – Ilmailuun erikoistunut toimittaja uskoo indonesialaiskoneen turman johtuneen äkillisestä rakenteiden hajoamisesta

– Se ei selvästi ollut enää lennettävissä, koska se putosi niin kuin kivi. Joko se on hajonnut rakenteellisesti tai jostakin muusta syystä, mutta lennettävissä se ei enää ollut, Raivio sanoo.

– Jotain hirveän dramaattista on varmasti tapahtunut, koska minkäänlaista yhteydenottoa sieltä koneesta ei ole tullut lennonjohtoon päin. Lennonjohto ehti kerran kysyä, mikä oli ongelma, koska kone lähti vähän väärään suuntaan – se ei ihan tarkkaan noudattanut sitä reititystä, joka sille oli annettu.

– Yksi synkkä mahdollisuus on, että siellä on ollut jokin räjähdys, kuten pommi. Kaikki viittaa siihen, että siellä on ollut suuri rakenteellinen hajoaminen. Tässähän oli silminnäkijöitä, jotka puhuivat kahdesta räjähdyksestä, mutta tällaisissa tapauksissa silminnäkijälausunnot ovat usein erittäin epäluotettavia.