Matkustajakone hävisi tutkasta ja menetti rajusti korkeutta Indonesiassa, kyydissä yli 50 ihmistä – kalastajat löytäneet merestä mahdollisia hylyn osia

Lentoja seuraavan Flightradar24-sivuston mukaan kadonnut kone on mallia Boeing 737-500 ja se on ollut käytössä vuodesta 1994. BBC kirjoittaa, että kyseessä ei ole Boeing 737 Max -konemalli, joka on joutunut kahteen tuhoisaan onnettomuuteen. Flightradarin sivustolta näkyy, kuinka lennon seuranta on katkennut pian koneen ilmaan nousun jälkeen Jaavanmeren yläpuolella.