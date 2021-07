Venäjällä putosi lentokone – asiantuntija listaa todennäköisimmät syyt

– Valitettavasti yksi kovin yleinen syy on ohjaajien virhe. Esimerkiksi saattaa olla väärä korkeusmittariasetus, jos on korkeaa maastonaluetta eli kone ikään kuin on todellisuudessa eri korkeudella, mitä mittarit näyttävät, Pöntinen kertoi MTV Uutiset Liven haastattelussa.

– Toinen on tietenkin sääilmiöt, kuten ukkosrintamat, jotka voisivat vaikuttaa. Kone ei ole vielä ollut kiitoradalla, se on ollut aloittamassa lähestymistä kymmenen kilometrin etäisyydessä, Pöntinen sanoi.

Suomessa suurilta lento-onnettomuuksilta on vältytty, mutta maailmalla niitä tapahtuu jonkin verran. Trafin asiantuntija on varovainen sanoissaan, kun hän arvioi, miksi Suomessa ei ole sattunut pahoja onnettomuuksia.

– Pitää koputtaa puuta, mutta kyse on kalustosta, suomalaisilla on käytössä modernia kalustoa, kyse on turvallisuuskulttuurista ja ohjaajien koulutuksesta. Suomessa on myös hyvä raportointikulttuuri eli jos jotain tapahtuu, niistä raportoidaan avoimesti. Tapahtumat tutkitaan ja niistä pyritään oppimaan opiksi.