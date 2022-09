Tämä "haamukoneen" kohtalosta tiedetään – vaihtoehtoisia syitä matkan jatkumiselle Itämeren ylle on kaksi: "Jokin on mennyt pieleen"

Toistaiseksi tiedetään tarkasti koneen lentoreitti. Myös onnettomuuspaikka on selvästi tiedossa. Sieltä on löydetty koneen osia, jotka on viety tutkittavaksi Latviassa.

Painekadolla dramaattiset seuraukset

Traficomin johtaja Jari Pöntisellä on käsitys, mitä koneessa on voinut tapahtua, vaikka varmoja faktoja ei olekaan tiedossa.

– Spekulatiivisesti on paljon mahdollista, että kyseessä on ollut painekatotilanne, jolloin matkustamon painekorkeus on noussut koneen matkalentokorkeutta vastaavaksi. Silloin hapen osapaine on niin pieni, että ilman lisähappea tai toimivaa koneen paineistusjärjestelmää, ei todellakaan pysty hengissä säilymään.