Moskovan turmakone saattoi syttyä vasta maahan osuessaan – asiantuntija ei pidä salamaniskua todennäköisenä syynä: "Tämä on hyvin poikkeuksellista"

Moskavasta Murmanskiin matkalla ollut Aeroflot-yhtiön Suhoi Superjet 100 -kone kääntyi pian nousun jälkeen takaisin Moskovaan miehistön raportoitua poikkeavuudesta koneessa. Kone laskeutui toisella yrittämällä Sheremetjevoon ja oli kentältä kuvatun videon perusteella laskukiidossa jo ilmiliekeissä.

MTV Uutiset Liven haastattelema Jari Pöntinen sanoo, että Traficom on saanut tietoja onnettomuudesta, mutta kaikki tiedot ovat toistaiseksi epävirallisia.

– Kyllä siitä tietoja tihkuu, mutta täytyy korostaa, että kaikki tiedot ovat toistaiseksi epävirallisia, sillä tutkijalautakunta on päässyt vasta riipaisemaan työnsä aloitusta, Pöntinen sanoo.

Sähkölaitteet, polttoainejärjestelmä tai moottori aiheuttavat tulipaloja

Pöntisen mukaan kyseessä on hyvin harvinainen onnettomuus.

– Tämä on hyvin poikkeuksellista. Mitä tulee olettaviin syihin tulipalosta, niin joko sähkölaitejärjestelmään liittyvä ongelma ja siitä aiheutuva palo, tai sitten polttoainejärjestelmä ja moottori. Sieltähän ne palot yleensä lähtevät liikkeelle.

Onnettomuuden syyksi arveltiin aluksi salamaniskua. Pöntisen mukaan salamaniskun ei pitäisi aiheuttaa tällaista onnettomuutta.

– Periaatteessa salamanisku ei aiheuta tulipaloa. Täysin poikkeustapaus saattaisi olla, jos siihen liittyisi jotain polttoainetta, mutta tiedossani ei ole, että tällaista olisi koskaan tapahtunut. Salamaniskujakin kyllä tapahtuu.

Sammutusjärjestelmän pitäisi tukahduttaa moottoripalot

Jos palo olisi saanut alkunsa koneen moottoreista, olisi se pitänyt saada tukahtumaan välittömästi sammutusjärjestelmien avulla.

– Koneessa on sammutusjärjestelmät, jotka moottoreiden osalta ohjaajien toimesta kytketään päälle ennalta määritettyjen menetelmien ja proseduurien mukaisesti, jotka ovat kyllä ohjaajakunnalla hyvin hallussa ja testattuna, Pöntinen kertoo.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, missä lennon vaiheessa tulipalo on saanut alkunsa. Kone on voinut syttyä jo ilmassa ollessaan tai vasta osuessaan kiitorataan laskeutumisen yhteydessä. Pöntisen mukaan kone on voinut olla tulessa jo pitkään ennen laskeutumistaan.

– Kone on voinut olla tulessa useita minuutteja, sanoisin että kymmenkuntakin minuuttia. Onhan meillä tapauksia, että ilmassa on syttynyt tulipaloja ja ne on pääsääntöisesti saatu hallintaan. Toki on erilaisiakin tapauksia. Koneen ohjausjärjestelmät ovat tietenkin tulipalossa altiina vauruoitumiselle.

Laskutelineet ovat saattaneet pettää

Pöntisen mukaan on hyvin mahdollista, että kone on syttynyt tuleen vasta rajun laskun seurauksena.

–Esimerkiksi koneen laskutelinejärjestelmät ovat pettäneet, ja kone on ikään kuin rysähtänyt kiitotiehen, jolloin tämä palo on syttynyt ja loppu laskukiito on sitten ollut liekeissä. Tämä on yksi mahdollinen teoria. Korostan, että tämä on teoria, ei faktaa.