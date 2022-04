Suomalaislentäjä ikuisti ilmiön, joka toistuu vain kerran tuhannessa vuodessa: "Maailmankaikkeutemme on melko hieno"

Muun muassa Financial Express kertoo, että tällä hetkellä Aurinkokunnan neljä planeettaa, Jupiter, Venus, Mars ja Saturnus näkyvät keskenään vierekkäin muodostaen kauniin planeettakvartetin.

Kyseessä on hyvin harvinainen muodostelma, sillä neljän planeetan muodostelma näkyy noin kerran tuhannessa vuodessa. Suhteellisen yleistä on sen sijaan se, että kaksi planeettaa keskenään ovat linjanssa.

Finnairin lentäjä Niina Hautala oli 21. huhtikuuta AIRBUS350-lennolla matkalla Kiinan Shanghain, kun hän huomasi neljän planeetan suoran rivin ja nappasi tilanteesta kuvan sen suurempia ajattelematta. Vasta lennon jälkeen hän sai tietää, että kyseessä on harvinainen näky.

– Yleensä kun lennetään itään, Venus nousee uskomattoman kirkkaana horisontista, joten sen huomaa kyllä hyvin. Sen seurassa on yleensä Mars, mutta nyt oli kolme muutakin planeettaa.

Toukokuussa viisi vuotta lentäjänä työskennellyt Hautala kertoo, että mitään kovin erikoista ei ole taivaalla lentäessä vielä tullut vastaan, ei edes joulupukkia poroineen. Revontulet ovat melko tavallinen näky, ja yllättäen Kuu on erityisen hieno noustessaan.

– Se nousee hyvin nopeasti horisontista ja on hämmentävän näköinen. Sellainen punainen puoliympyrä.

– Maailmankaikkeutemme on melko hieno.

Avaruusjärjestö NASAn mukaan planeettarivistö näkyy vielä loppuhuhtikuun ajan pohjoisella pallonpuoliskolla. NASA kertoo sivuillaan, että planeettojen rivistö on oikeasti illuusio, sillä Venuksen kiertorata on lähempänä Aurinkoa kuin Maan ja Jupiterin kiertorata taas on paljon kauempana.