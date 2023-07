Kommentti: Valtavan moni asia rallimaailmassa keskittyy Suomeen – asema himoitussa "triplakruunussa" puhuu puolestaan

Jyväskylän MM-ralliviikonloppu on ovella. Nelipäiväinen tapahtuma on monelle kesän kohokohtia. Monelle se on ollut sitä vuosia ja vuosikymmeniä. Suomalaiskuskeja kohtaan odotukset ovat jälleen syystäkin tapissa, ja innokkaimmat ovat tutkailleet reittien julkistamisen jälkeen, kuinka monta erikoiskoetta ehtisi viikonlopun aikana penkalla seurata. Ralli tuntuu kiinnostavan ja koskettavan suomalaisia tällä hetkellä enemmän kuin vuosiin, kirjoittaa C Moren ralliselostaja Juho Kokko.