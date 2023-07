Kalle Rovanperältä salaperäinen kommentti Keski-Suomen testeistä – "Aina pitää jotain uutta keksiä"

Ylivoimaiseen voittoon Virossa viime viikonloppuna ajanut Rovanperä ei ole toistaiseksi onnistunut legendaarista ”Jyskälää” valloittamaan. Viron kisa on luonteeltaan hyvin samantyyppinen kuin Rovanperän kotimaisemissa ajettava Suomen MM-ralli, mutta autolta vaaditaan silti erilaisia ominaisuuksia.

– Ei täällä enää mitään ihan kummallista haeta. On meillä silti täälläkin uusia säätöjä alustaa varten testissä. Suomen kisa on kaiken kaikkiaan niin erilainen ralli Viroon verrattuna, että pakko näilläkin teillä on käydä kokeilemassa, miten auto pelaa, Rovanperä kertoi MTV Urheilulla testien lomassa.