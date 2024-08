Kommentti: Suomella jokerikortti Pariisin olympialaisissa – valtava määrä huippuja raivattu tieltä

Kuluvalla kaudella PGA-kiertueen kisassa parhaimmillaan toiseksi yltänyt Sami Välimäki, 26, on tällä hetkellä maailmanlistalla 105. sijalla. Valtaosassa olympialajeista tämä fakta romuttaisi käytännössä heti kaikki mitalimahdollisuudet, sillä kärki on usein melko suppea.

Golfissa tilanne on toinen. Maailman ehdoton eliitti erottuu valtaosassa turnauksia edukseen, mutta myös syvältä maailmanlistalta voi ponnistaa kärkeen jättiturnauksissa – tämä nähtiin hiljattain muun muassa major-kisa Openissa.

Välimäen edellä maailmanlistalla on peräti 51 yhdysvaltalaispelaajaa. Heistä valtaosa on mukana Välimäen kiertämissä PGA-kisoissa. Esimerkiksi maaliskuussa pelatussa Player Championship -suurkisassa jaetulle 54. sijalle tulleen nokialaisen edelle ylsi 34 yhdysvaltalaista.

Pariisissa lähtöasetelmat muuttuvat dramaattisesti, sillä mukana on kaikkiaan vain 60 pelaajaa. Maakiintiöiden takia USA on saanut lähettää kisaan vain neljä miestä. He ovat lajin kuohkeinta kermaa: Scottie Scheffler (maailmanlistan 1:nen), Xander Schauffele (2:nen), Wyndham Clark (5:s) ja Collin Morikawa (6:s). Kymmenet muut jenkit eivät kuitenkaan ole Välimäen ja muiden laatugolfarien kiusana.