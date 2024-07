Kommentti: Trumpin veriraidallisia kasvoja vastaan Bidenin on lähes mahdoton taistella

Trumpin ikonisin hetki

Eikä siinä kaikki. Tässä kohtaa kampanjaa Yhdysvalloissa on tyypillistä keskittyä lokakampanjointiin eli omien vahvuuksien sijaan korostetaan vastustajan heikkoutta ja virheitä. Sellainen ei juuri nyt ole Bidenille mahdollista. Ilkeilyt vastakumppanille, joka on juuri selvinnyt salamurhaajan luodista kalahtaisivat vain omaan nilkkaan. Bidenin kampanjointi onkin toistaiseksi keskeytetty. Trumpia puolestaan tällainen hienovaraisuus ei sido lainkaan, hän voi kyllä jatkaa kuten ennenkin.

Bidenin pattitilanne

Tässä tilanteessa Bidenin voi olla myös vaikea vetäytyä ehdokkuudestaan, vaikka sen lopulta suostuisikin tekemään. Vetäytymistä on lähes mahdoton tehdä ilman että se näyttäisi jollakin tapaa kytkeytyvän Pennsylvanian tapahtumiin. Republikaanithan ovat jo syyllistäneet nimenomaan demokraatteja tapahtuneesta välittömästi tilanteen jälkeen, vähät siitä että ampuja on rekisteröitynyt republikaanien kannattajaksi.

Se toki on tässä totta, että Trumpia on vuosikaudet demonisoitu niin, että maaperä on epäilemättä otollinen myös väkivallalle. Samanaikaisesti pitää tietysti muistaa sekin, että Trump itse on hartiavoimin huolehtinut vastustajiensa demonisonnista keinoja kaihtamatta.