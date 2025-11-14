Liverpoolin entinen mestarivalmentaja Jürgen Klopp on ilmoittanut saaneensa kesätöitä. Saksalainen aloittaa jalkapalloasiantuntijan työt ensi vuoden MM-kisoissa.

Klopp julkisti uuden pestinsä omalla Instagram-tilillään. 58-vuotias aloittaa työsuhteen saksalaisen jalkapallokanavan MagentaTV:n kanssa.

– Nyt olen taas lähempänä, mutta en valmentajana, Klopp kiusoitteli videolla, jolla hän kertoo kaipaavansa katsomon tunnelmaa ja nurmikon tuntua jalkojensa alla.

Klopp on pysynyt poissa valmennustehtävistä sen jälkeen, kun hän lähti Liverpoolista yhdeksän menestyksekkään vuoden jälkeen keväällä 2024. Saksalainen toimii tällä hetkellä myös energiajuomayhtiö Red Bullin maailmanlaajuisen jalkapallotoiminnan johtajana.