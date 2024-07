Karmea päätös! Suomi diskattiin – mitalisauma valumassa hukkaan

– Me oltiin jo vikalla legillä tulossa kohti maalia ja jenkit olivat menossa edelliselle merkille. Me jiipattiin (käännyimme) ja he olivat tulossa meitä kohti ja meidän oli vähän vaikea väistää siinä. Siitä tilanteesta tuli vähän hässäkkää siellä, mutta periaatteessa oltiin menossa ihan eri merkkejä kohti ja oltiin kaukana toisistamme, mutta satuttiin vaan samaan kohtaan radalla sillä hetkellä, Hokka kertoi tilanteesta.

Suomella on diskauksen myötä sijoituspisteitä 76, millä se on sijalla 11. Mitalisijaan on matkaa peräti 19 sijoituspistettä, kun lähtöjä on jäljellä kolme. 12 lähdön jälkeen kymmenen parasta pääsevät mukaan mitalilähtöön.