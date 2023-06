Kommentti: Suomen yleisurheilutähtien rämpiminen huolestuttaa

Suomalainen yleisurheilukesä on alkanut kunnon ilotulituksella. Suomen ennätyksiä ja kansainvälisiä huipputuloksia on syntynyt jo useita, ja kansallislajissamme miesten keihäässäkin on pitkästä aikaa lupaavat näkymät. Silti muutaman viime vuosien huipun kohdalla tilanne on huolestuttava, ellei jopa kaoottinen, kirjoittaa MTV Urheilun Eren Gürler.