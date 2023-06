Senni Salmiselta synkkä avautuminen: "Eilinen oli minulle murtumispiste"

– Nyt on aika olla rehellinen, kaikille teille, mutta ennen kaikkea itselleni. Eilinen oli minulle murtumispiste, joka katkaisi kamelin selän. Olen aidosti nauttinut kilpailemisesta viimeksi kesällä 2021 ja sen jälkeen jokainen kisa on tuntunut eloonjäämistaistelulta. Olen ollut täysin varjo siitä Sennistä, joka pari vuotta sitten nousi suurimman osan teistä tietoisuuteen. Tapahtui paljon kaikkea, niin hyvässä kuin pahassa, eikä pää kestänyt mukana, Salminen kirjoittaa julkaisussaan.



– On ollut todella uuvuttavaa esittää, että kaikki on hyvin, kun todellisuudessa olen ollut henkisesti totaalisen loppu ja kaikki usko omaan tekemiseen on kadonnut. Olen äärimmäisen ankara itseäni kohtaan enkä salli itselleni pienintäkään epäonnistumista. Kun mieleen tulvii ennen kilpailua vain negatiivisia ajatuksia ja miettii kaikkea kamalaa, mitä saattaa tapahtua, on peli siinä vaiheessa jo pelattu, Salminen jatkaa.