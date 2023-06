SE-nainen täysin kuutamolla – asiantuntijakin ymmällään

Tervon alkukausi on ollut hankala. Hän on heittänyt yhteensä viidessä kisassa 27 heittoa , joista onnistuneita on vain kahdeksan kappaletta. Vaikka kauden paras onkin kantanut 71,86, on onnistuneiden heittojen keskiarvo vaivaiset 65,94. Se on viime kaudella jatkuvasti 70-metrisiä paiskoneelle karhulalaiselle armoton tasonlasku.