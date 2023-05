Leijonat-valmentajalta hurjalta kuulostava ilmoitus: "1.6. työkkärin kassalle"

Manner, 48, on ollut mukana Leijonien kahdessa MM- ja viime kevään olympiakultajoukkueissa. Hän on päässyt aistimaan aivan lähietäisyydeltä jotain suurta ja mahtavaa.

– Apuvalmentajana tappioiden sietäminen on vähän helpompaa kuin päävalmentajana, koska silloin sitä kantaa koko taakkaa harteillaan. Siinä on helppo sortua sellaiseen itsekriittisyyteen ja jopa marttyyrimäisyyteen. Eli uhriutua, niin kuin minulla on ollut vähän tapana toimia. Siinä menee sitten hetki aikaa ja jos niistä tilanteista haluaa oppia, niin sitä oppii. Ottaa palautetta vastaan, katsoo kaikkea nöyrästi läpi ja laittaa asioita perspektiiviin. Kuinka onnekas ihminen sitä on, kun saa tehdä tällaista ammattia, missä kolikolla on molemmat puolensa. Olen saanut olla aika makeissa voitoissa mukana, mutta totta kai ammattilaisurheiluun kuuluu se, että välillä tulee myös katkeria tappioita, Leijonien apuvalmentaja Mikko Manner pyörittelee MTV Urheilulle.