Kommentti: Stubbin ja Orpon viesti nyt aiempaa synkempi – EU:n yhteinen ääni pahasti hukassa

Tasavallan presidentin Alexander Stubbin ja pääministeri Petteri Orpon (kok.) puheet hätäkokouksen jälkeen olivat aiempaa synkempiä, kirjoittaa MTV Uutisten politikan toimittaja Maria Nykänen.

Stubb ja Orpo osallistuivat molemmat etäyhteydellä Ranskan isännöimään hätäkokoukseen keskiviikkoiltana. Kokouksen jälkeen molempien viesti oli, että Euroopan yhtenäisyys on välttämätöntä, jotta Eurooppa saa äänensä kuuluviin Ukrainaa koskevissa neuvottelupöydissä.

Samalla viesti oli, että yhtenäisyys on yhä pahasti hakusessa.

– (EU:n) yhteisen äänen muodostamiseksi pitää edelleen tehdä paljon enemmän töitä, Orpo sanoi.

Orpo on vaatinut Eurooppa-neuvostoa koolle, mutta mediatietojen mukaan näin ei ainakaan toistaiseksi ole tapahtumassa.

Syynä on osittain pelko siitä, ettei kokouksessa saataisi aikaiseksi yhtenäistä linjausta tai päätöstä.

Esimerkiksi Unkari voisi pahimmillaan asettua poikkiteloin, sillä se on aiemmin vastustanut muun muassa Venäjä-pakotteita. Haasteena on, että Eurooppa-neuvoston päätösten on oltava yksimielisiä esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa kysymyksissä.

– Tässä ei nyt pidä pelätä sitä, etteikö Eurooppa-neuvostolta tulisi jotain yhteistä lausuntoa vaan pitää pelätä sitä, että eurooppalaiset eivät ole koolla, Stubb tiivisti kokouksen jälkeen.

On nurinkurista, jos Eurooppa-neuvosto ei kokoonnu sen pelossa, ettei yhtenäisyyttä tai yhteistä linjausta löytyisi.

Yhtenäisyyden hakeminen lienee ainoa keino, jolla Euroopalla olisi mahdollisuus saada äänensä neuvotteluissa, joita Yhdysvallat ja Venäjä käyvät tällä hetkellä keskenään.

"Vaarana on, että Yhdysvallat ja Venäjä käyvät keskusteluja sekä Ukrainan että Euroopan yli"

Orpon ja Stubbin kommentit keskiviikkoiltana maalasivat hieman aiempaa synkemmän kuvan Euroopan neuvotteluasetelmista.

Stubb sanoi vielä muutama viikko sitten, ettei pidä riskinä sitä, että Ukrainaan neuvoteltaisiin rauhaa Ukrainan pään yli. Keskiviikkoisen hätäkokouksen jälkeen hän näki asian toisin.

– Vaarana tällä hetkellä on, että Yhdysvallat ja Venäjä käyvät keskusteluja sekä Ukrainan että Euroopan yli.

Myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet ovat koventuneet viimeisen viikon aikana.

Trump nimitti keskiviikkona sosiaalisen median päivityksessään Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä diktaattoriksi, ja kirjoitti, että Zelenskyin on syytä toimia ripeästi, tai muutoin hänellä ei ole maata jäljellä.

Lue myös: Trump kutsui Zelenskyiä diktaattoriksi

Stubb näki aiemmin Trumpin kovistelussa Putinin suuntaan myös hyviä puolia. Nyt Trumpin puheet ovat kääntyneet turhan koviksi myös Euroopan ja Ukrainan suuntaan.

– Meidän tehtävämme on käydä keskustelua Trumpin kanssa siitä, mitkä seurausvaikutukset sillä on, jos Putin saa haluamansa. Eli paljon käännytystyötä tällä hetkellä on, ja me lähdemme juuri nyt – uskallan väittää – valitettavasti hyvinkin heikosta asemasta, Stubb sanoi.

Kiinnostavaa oli myös se, että Stubb sanoi keskiviikkona, ettei kenelläkään ole juuri nyt strategiaa konfliktin lopettamiseksi. Viesti oli sama kuin ulkoministeri Elina Valtosella (kok.), joka kuvaili aiemmin Yhdysvaltain hallinnon olevan "pakka sekaisin".

Yhdysvaltain strategian puute Ukraina-kysymyksessä on kuitenkin Stubbin mukaan Euroopalle myös paikka vaikuttaa. Sekä Stubbin että Orpon viestien lohdullinen osuus oli, että Suomen ajamalle linjalle Ukrainan vankasta tukemisesta löytyy vastakaikua, kunhan päätöksentekokyky saataisiin kuntoon.

– Paljon työtä on edessä, mutta missään vaiheessa ei kannata luovuttaa, Stubb sanoi ja kertoi viestitelleensä viime päivinä myös Britannian pääministerin kanssa.

– Ihan selvästi on syntymässä konsensus siitä, mitä pitäisi tehdä, ja nyt kyse lähinnä kyse siitä miten se tullaan tekemään, Stubb sanoi.

Myös Orpo kiitteli Suomen ajaman linjan, eli Euroopan yhtenäisyyden, Ukrainan vankan tukemisen ja Euroopan yhteisen puolustuksen vahvistamisen saaneen kokouksessa vastakaikua ja tukea.

– Uskon, että ne kyllä edistyvät EU-pöydän ääressä. Mutta sinne yhteiseen huippukokouspöytään ja yhteiseen kannanmuodostukseen on päästävä.