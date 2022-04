Kommentti: SM-liigan finaaleissa nähtiin hämäävä varjokuva – Veli-Matti Savinaisen tokaisu tiivistää Tapparan kinkkisen kysymyksen

– No joo, tuli taas kavereita, TPS:n kultakypärä Markus Nurmi puuskahti ottelun jälkeen.

Samaa voi sanoa kanadalaisesta Jaedon Descheneausta. Ei riitä. Pudotuspelit ovat kertoneet raakaa kieltä siitä, miten pahoja huteja TPS on tehnyt.

TPS:n onnistuneet hankinnat ovat harvassa. Niklas Arell on ollut luotettava peruspuolustaja ja Jack Rodewald on täyttänyt kelvollisesti kakkossentterin ruudun. Muuten on ollut hiljaista.