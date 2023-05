Kommentti: Säätytalolla vasta lämmiteltiin, mutta Yle-keskustelu kuumeni jo – tästä on kyse

Perjantaina kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillidemokraattien puheenjohtajat astelivat median eteen summaamaan hallitusneuvottelujen ensimmäisen viikon antia.

Suurta draamaa ei neuvotteluiden asiakysymyksissä vielä nähty, sillä ensimmäisen viikon ajan keskustelua käytiin vasta suurista linjoista. Viikon päätteeksi suurimman huomion veikin perussuomalaisten kansanedustajan, hallitusneuvotteluihin osallistuvan Sebastian Tynkkysen somekirjoittelu Ylen roolista.

Tynkkynen syytti torstaina hallituksen muodostajan Petteri Orpon (kok.) tehneen "suuren virheen", kun hän linjasi julkisuudessa, ettei hallitus tule puuttumaan Ylen sisällöntuotantoon.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Yle-laista ja Ylen tehtävistä, esimerkiksi virikkeellisen viihteen kirjauksesta laissa, ei ole vielä neuvoteltu suuntaan tai toiseen, sillä kuten Orpo paljasti, johtamani viestinnän ja digitalisaation neuvottelupöytä aloittaa vasta ensi viikolla. Eli asiasta ei ole päästy edes neuvottelemaan puolueiden kesken, vaikka Orpo meni siitä toimittajille omin päin kertomaan. (...) Kyllä hän tämän yhden kerran anteeksi saa, mutta näin itsestäänselvää hallitusneuvottelujen periaatetta ei vain voi jatkossa rikkoa, Tynkkynen kirjoitti.

Tynkkynen antoi lausunnollaan ymmärtää, että Yle-laista tullaan keskustelemaan Säätytalon hallituskumppaneiden kesken. Tynkkynen johtaa hallitusneuvotteluissa viestintä ja digitalisaatio -neuvottelupöytää, joka käsittelee myös Yleen liittyviä asioita.

On totta, että Ylen tehtävät määritellään Yle-laissa, ja lakien säätäminen on eduskunnan tehtävä. Laista löytyy myös Tynkkysen mainitsema pykälä, jonka mukaan Ylen tehtävä on tuottaa virikkeellistä viihdettä.

Periaatteessa lakia muuttamalla voidaan vaikuttaa siihen, millaista sisältöä Ylen on lain mukaan tuotettava.

On kuitenkin epätodennäköistä, että Yle-lain virikkeellisyyspykälistä päädyttäisiin edes neuvottelemaan Säätytalolla. Yle-lain muutoksia on vakiintuneen tavan mukaisesti käsitelty parlamentaarisesti, eli kaikkien eduskuntapuolueiden, ei vain hallituspuolueiden kesken.

Lisäksi Yle-lain muuttaminen on täysin eri asia kuin Ylen sisältöihin puuttuminen.

Perjantaina perussuomalaisten Riikka Purra joutuikin tarkentamaan Tynkkysen lausuntoja.

– Poliitikot, niin perussuomalaisissa kuin muissakin tietävät kyllä hyvin paikkansa sen suhteen, mikä on pöydällä päätettävissä, ja mikä ei. Keskusteluissa on taustalla se, että useat hallitusneuvotteluihin osallistuvat puolueet ovat sanoneet, että Yleä on voitava tarkastella, muun muassa rahoitusta. Se, että poliitikko haluaisi puuttua journalistisiin sisältöihin, niin näin se ei tietenkään ole. Mutta kyllä, Yleisradio on verorahoitteinen toimija, ja silloin tätä kokonaisuutta on voitava tarkastella.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Pelisääntökeskustelu käytiin

Myös kokoomus on väläytellyt leikkauksia Ylen rahoitukseen, mikä on tietysti täysin eri asia kuin Ylen sisältöihin tai varsinkaan Ylen journalistiseen sisältöön puuttuminen. Tynkkynen puolestaan on nostanut esille yksittäisiä Ylen sarjoja ja journalistisia juttuja, jotka hän mielellään karsisi Ylen tarjonnasta.

RKP:n Anna-Maja Henriksson nosti itse esille Tynkkysen lausunnot saapuessaan Säätytalolle perjantaina. Hän sanoi pitävänsä itsestään selvänä, etteivät poliitikot puutu Ylen ohjelmistoon ja toivoi, ettei neuvotteluja käytäisi sosiaalisessa mediassa.

Hallituksen muodostaja Orpo myönsikin, että puheenjohtajat olivat käyneet perjantaina pelisääntökeskustelun.

RKP:n ja perussuomalaisten näkemykset ovat hallitusneuvottelijapuolueista kenties kauimpana toisistaan, ja perjantaina Henriksson totesikin, että nähtäväksi jää, ovat näkemyserot yhteensovitettavissa.