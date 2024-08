PMMP-konsertit lähestyvät – lipunmyynnissä tapahtui erikoinen käänne

Lipunmyynnissä on tapahtunut kuitenkin muutos reilua viikkoa ennen stadionkeikkoja; useita satoja keikkalippuja on tullut myyntiin Lippu.fi:n ylläpitämään Fansale-lipunmyyntipalveluun. Sivusto on lippujen virallinen jälleenmyyntikanava, jossa lippu.fi -sivustolta ostettuja lippuja myydään alkuperäiseen hintaan tai halvemmalla.