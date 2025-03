Kommentti: MM-sensaatio tilauksessa – tähän mieheen Suomen viestimitali ratkeaa

Suomen mitali miesten MM-hiihtoviestissä Trondheimissa olisi sensaatio. Huippusuorituksen avain on toinen osuus, kirjoittaa MTV Urheilun Ossi Karvonen.

Kaksi vuotta sitten Planicassa Suomen taktiikka toimi täydellisesti. Norja lähti omille teilleen jo avausosuudella, mutta Ristomatti Hakola piti Suomen kamppailussa muita kärkimaita vastaan.

Tämän jälkeen Iivo Niskanen tarjoili toisella perinteisen osuudella moukariniskun, josta Saksa, Ranska ja Ruotsi eivät enää toipuneet. Perttu Hyvärinen ja Niko Anttola varmistivat Suomelle MM-hopean, kun haastajat eivät päässeet takana yhteisymmärrykseen vetovastuista.

Tänään Trondheimissa humpan juoni on Norjan osalta sama. Se on muita valovuoden edellä, joten ilman välinekatastrofia se tulee karkaamaan jossain kohtaa, vaikka osuudet ovat nyt 10 kilometrin sijaan ensi kertaa 7,5 kilometrin mittaisia.

Suomen tilanne on puolestaan hyvin erilainen, haastavampi. Luottomiehet Niskanen ja Hyvärinen ovat poissa. Sairastuneen Ville Ahosen avaajana korvaava Anttola on kovassa paikassa, Hakola ottaa kakkososuuden ja Remi Lindholm sekä huippukuntoinen Lauri Vuorinen jatkavat vapaalla (kärkimaiden joukkueet kommentin alla).

Yhtäläisyys Planicaan on toisessa osuudessa: Se on nytkin Suomen viestimenestyksen vedenjakaja. Keskiviikon pariviestin MM-hopeasuorituksessa jättimäisen vedon ladannut Hakola on isoissa saappaissa myös tänään.

Ristomatti Hakola (takana) teki tuhojaan voimakkaalla tasatyönnöllään pariviestissä keskiviikkona.Lehtikuva

Spekuloidaan hieman.

Anttola voi hyvinkin selvitä avausosuudesta kuivin jaloin, sillä vastustajilla ei ole – Norjan Erik Valnesia lukuun ottamatta – ladulla mitään ylikylän ukkoja. Oletetaan, että pääjoukko on vaihdossa melko lailla kasassa.

Niko Anttola oli 21:s kammokelissä hiihdetyssä perinteisen 10 kilometrin kisassa tiistaina.Lehtikuva

Sitten on Hakolan vuoro. Esimerkiksi Saksalla (Albert Kuchler) ja Yhdysvalloilla (Zak Ketterson) on jännitettävää tällä tärkeällä osuudella, kun taas Hakola voisi saada vauhdikkaita matkakumppaneita ainakin Ruotsin William Poromaasta ja Ranskan Hugo Lapalus’ta. Myös Italialla (kokenut Federico Pellegrino) ja Kanadalla (Antoine Cyr) on tarjota tähän laatumenijät.

Hakolan suoritus on vedenjakaja, ja hänen on vähintään pysyttävä yllä mainittujen herrojen vauhdissa. Suomen kolmannen osuuden viestinviejä Lindholm on parhaana päivänään laadukas vapaan hiihtäjä, mutta isojen erojen kuromisen sijaan Lindholm on enemmänkin sitkeä roikkuja. Hänet pitäisi siis lähettää roikkumaan päävastustajien perään.

Remi Lindholm on hiihtänyt Trondheimissa vain yhdistelmäkisan. Siinä hän oli 32:s.Lehtikuva

Tämän osaa myös jo kaksi mitalia näistä kisoista napannut Vuorinen. Lisäksi Vuorisella on maailmanluokan kiri, jonka edessä on taipunut jo useampi nimimies myös Trondheimissa.

Käsikirjoitus on tässä. Saa suorittaa.

Lauri Vuorinen ankkuroi Suomen joukkuetta. Vuorinen on saavuttanut kisoissa jo sprinttipronssin vapaalla ja parisprinttihopean perinteisellä.Lehtikuva

Miesten viesti starttaa kello 15.00. MTV Urheilu seuraa kilpailua hetki hetkeltä verkkosivuillaan. Alla kärkimaiden viestijoukkueet.

Kärkimaiden joukkueet miesten MM-viestiin (4 x 7,5km):

Norja: Erik Valnes, Martin Löwström Nyenget, Harald Östberg Amundsen, Johannes Hösflot Kläbo

Suomi: Niko Anttola, Ristomatti Hakola, Remi Lindholm, Lauri Vuorinen

Saksa: Florian Notz, Albert Kuchler, Friedrich Moch, Janosch Brugger

Ranska: Remi Bourdin, Hugo Lapalus, Jules Lapierre, Mathis Desloges

Kanada: Xavier McKeever, Antoine Cyr, Max Hollmann, Olivier Leveille

Ruotsi: Truls Gisselman, William Poromaa, Jens Burman, Edvin Anger

Yhdysvallat: JC Schoonmaker, Zak Ketterson, Kevin Bolger, Ben Ogden

Sveitsi: Cyrin Fähndrich, Jonas Baumann, Jason Rüesch, Valerio Grond

Italia: Giovanni Ticco, Federico Pellegrino, Davide Graz, Simone Dapra