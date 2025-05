Hallitus: Holokaustin kiistäminen rikoslakiin

Rangaistus holokaustin kiistämisestä voi olla sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Hallitus esittää, että rikoslakiin lisätään erillinen rangaistussäännös holokaustin ja muiden vakavien kansainvälisten rikosten kiistämisestä. Kiistäminen olisi virallisen syytteen alainen rikos, josta tuomittaisiin sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Rangaistussäännös koskisi joukkotuhonnan, ihmisyyttä vastaan tehdyn rikoksen, hyökkäysrikoksen ja sotarikoksen julkista kiistämistä, puolustelemista ja vakavaa vähättelemistä. Myös oikeushenkilö voisi joutua rangaistusvastuuseen.

Esityksen taustalla on EU:n rasisminvastainen puitepäätös vuodelta 2008. Sen tavoite on varmistaa, että vakavimmat rasismi- ja muukalaisvihatapaukset ovat kaikkialla EU:ssa rikosoikeudellisesti rangaistavia. EU-komissio on käynnistänyt Suomea vastaan rikkomusmenettelyn puitepäätöksen täytäntöönpanosta.

Hallitus antoi esityksen eduskunnalle torstaina. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä.

Oikeusministeriön mukaan säännöksellä ei olisi tarkoitus rajata asiallista keskustelua yhteiskunnallisesti merkityksellisistä asioista tai historiallisista tapahtumista tai niiden tulkinnasta.

Rangaistavaa ei olisi esimerkiksi joukkotuhontarikoksiin johtaneiden syiden tai niitä koskevien tuomioistuinratkaisujen asiallinen julkinen analysointi tai kritisointi. Valmistelussa on oikeusministeriön mukaan kiinnitetty erityistä huomiota sananvapauden turvaamiseen.

Ministeriön mukaan Suomi aikoo hyödyntää laajasti puitepäätöksessä säädetyt mahdollisuudet rajata rangaistavuuden alaa.