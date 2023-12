Asko Kallonen voitti aikoinaan bändinsä kanssa Levyraadin – näin hän muistelee ohjelmaa

– Tämä on legendaarinen ohjelma, missä olen itsekin joskus esiintynyt pariinkin otteeseen. Olen jopa voittanutkin Levyraadin joskus. Mielenkiintoista olla pöydän toisella puolella ja katsoa vähän, mitä tulee musiikista, Kallonen kertoi.

Pasi Murto / All Over Press

Pasi Murto / All Over Press

Kallonen on pitkänlinjan musiikkialan ammattilainen ja hän kertoo, mitä kautta uusien artistien on tänä päivänä helpoin keino päästä esiin.

– Neljä kirjainta, some. Kyllä se aika pitkälle sen kautta tapahtuu markkinointi ja jonkun verran Youtuben videoiden kautta, mutta ei niinkään enää niin paljoa. Myös keikkojen kautta ja tietenkin viidakkorumpu kertoo myös ja sitä kautta alkaa levitä somessa. Some on tavallaan se viidakkorumpu.