Tässä ovat paluun tekevän Levyraadin vakioraatilaiset

Legendaarinen Levyraati-ohjelma tekee paluun lauantai-iltoihin tammikuussa. Jokaisessa jaksossa laitetaan paremmuusjärjestykseen tunnin verran tuoretta musiikkia. Levyraatilaiset kuuntelevat uusia kappaleita ja pisteyttävät ne yhdestä kymmeneen. Katsojat näkevät kappaleiden musiikkivideot, mutta raatilaiset kuulevat vain biisin. Lopuksi julistetaan voittaja eli eniten pisteitä kerännyt viikon paras kappale.

Levyraadissa puhetta johtaa ja kappaleet valitsee useita musiikkiohjelmia käsikirjoittanut ja luotsannut toimittaja Jenni Pääskysaari.

– Enpä olisi yhdeksänvuotiaana uskonut, että vaikka en päässyt musaluokalle, tulisin joskus liidaamaan legendaarista Levyraatia. Raadin puheenjohtajuus ja kuunneltavien kappaleiden valitseminen ovat iso ilo ja kunnia, Pääskysaari kommentoi tiedotteessa.

Pääskysaaren luotsaama viisihenkinen raati koostuu vakiojäsenistä sekä viikoittain vaihtuvista vieraista, joista osa on julkisuudesta tuttuja ja osa ei. Haku raatilaiseksi on avoinna joulukuun ajan äällä.

Levyraadin vakiojäseninä nähdään musiikkialan vaikuttaja Asko Kallonen, dj, näyttelijä ja radiojuontaja Lina Schiffer, kitaristi Mikko Kosonen sekä muusikko ja tuottaja Väinö Karjalainen.

TUTUSTU LEVYRAADIN VAKIOJÄSENIIN:

LINA SCHIFFER

Lina Schiffer on suomalais-italialainen DJ ja radiojuontaja, joka luotsaa yhdessä Taika Mannilan kanssa DREAM-radio-ohjelmaa (YleX) ja samannimistä dj-duoa. Schiffer opiskelee parhaillaan näyttelijäntaidetta neljättä vuotta Teatterikorkeakoulussa. R’n’B ja hip hop ovat pysyvä osa Schifferin mielenmaisemaa ja DNA:ta. Schifferin suurin tuki ja kumppani elämässä on huumori ja hän arvostaa itselle nauramisen taitoa. Schiffer sanoo olevansa pirskahteleva ja poikkitaiteellinen persoona, joka käyttää kieltä värikkäästi ja innostuen.

– Jos 2000-luvun alun R'n'B- ja rap-musiikista voisi väitellä tohtoriksi, olisin sen jo tehnyt. Nyt h-hetken lähestyessä oon opiskellut vanhoja jaksoja suurennuslasin kanssa. Haluun tuoda RemunKunnon jortsukamaa! -kommentit takas. Mulle ei myöskään ole ongelma mainita esimerkiksi 1400-luvun etydit ja 50 Cent samassa lauseessa, hän kertoo.

ASKO KALLONEN

Asko Kallonen on tunnettu kotimaisen musiikkialan vaikuttaja. Kallonen on toiminut yli 40 vuotta musiikin parissa ensin muusikkona ja biisintekijänä muun muassa Päät- ja Keba -yhtyeiden kitaristina. Tätä seuranneen radiouran jälkeen hän siirtyi levy-yhtiömaailmaan luotsaamaan useita artisteja ja luomaan kotimaisen musiikin menestystarinaa. Viimeisimpänä Kallonen toimi Warner Musicin kotimaisen musiikin tuotantopäällikkönä A&R-tiimin vetäjänä sekä johtoryhmän jäsenenä.

– Näitä kaikkia osa-alueita ja niiden tuomaa kokemusta yhdistelemällä yritän innostua edelleen uusista biiseistä ja tuoda oman näkemykseni ohjelmaan ilman ennakkoluuloja ja luutuneita käsityksiä, siinä tosin tuskin ihan onnistuen, Kallonen toteaa.

6:08 Asko Kallonen voitti aikoinaan bändinsä kanssa Levyraadin – näin hän muistelee ohjelmaa

MIKKO KOSONEN

Mikko Kosonen on ollut kohta 25 vuotta yksi Suomen työllistetyimmistä ja arvostetuimmista kitaristeista. Hän on esiintynyt maan kärkiartistien bändeissä Maija Vilkkumaasta Samuli Putroon, Cheekistä Juha Tapioon ja Samuli Edelmanista Anssi Kelaan. Kosonen on myös kymmenistä tv-ohjelmista tuttu ”päivystävä kitaristi” sekä kitaristina että bändiliiderinä, mutta myös yhteiskunnallisena kommentaattorina ja jopa Top Chef -tuomarina.

– Levyraati on hieno ja perinteikäs, minulle jo varhaislapsuudesta tuttu instituutio, ja onkin suuri kunnia saada olla osa ohjelmaa. On ylipäätään arvokasta, että tv:ssä on ohjelmia, joissa käsitellään kulttuuria ajan kanssa. Se on sivistyksen ydintä, Kosonen toteaa.

VÄINÖ KARJALAINEN

Väinö Karjalainen on muusikko, äänittäjä, miksaaja ja tuottaja, joka innostuu hyvin monenlaisesta musiikista yli genrerajojen ja vuosilukujen. Karjalainen on varttunut musiikin ympäröimänä ja tutustunut erilaisiin soittimiin ja laitteisiin jo lapsena. Myös oma bänditausta muun muassa Tiisu-yhtyeen basistina on kasvattanut arvostamaan musiikkia käsityönä, jossa ihmiset soittavat itse pelkän tietokoneohjelmoinnin sijaan. Hän innostuukin eniten musiikista, jossa kuulee vahvasti tekijöiden oman äänen ja kädenjäljen.

– Kuuntelen työni puolesta musiikkia analyttisesti, mutta toisaalta minulla on taipumus innostua hyvistä, uusista asioista spontaanilla tunnepohjaisella tasolla. Levyraadissa pyrin tasapainottamaan näitä puolia. Analyyttisempi kuuntelu ei tarkoita tunneköyhää lähestymistä musiikkiin, eikä fiilispohjainen innostuminen tarkoita, etteikö musiikkia voisi analysoida tarkemmin, Karjalainen toteaa.

3:52 Väinö Karjalainen on Levyraadin vakioraatilainen – musiikin moniosaajalla selkeät tavoitteet uran suhteen