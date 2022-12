Yksi tilasto nostaa Lauri Markkasen koko NBA:n kärkeen – nämä supertähdet voivat romuttaa suomalaisen unelman

Utah Jazz arvioitiin ennen kautta NBA:n yhdeksi huonoimmista joukkueista, mutta se on Lauri Markkasen johdolla yllättänyt kaikki. Jazz on tällä hetkellä läntisessä konferenssissa yhdeksäntenä, ja se on voittanut yli puolet peleistään. Suomalainen on pelannut kuin hurmiossa ja todistanut olevansa yksi NBA:n johtavista pelaajista.