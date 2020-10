Kommentti: Joe Bidenin varapresidenttiehdokkaalla Kamala Harrisilla on ensi yönä vain yksi tehtävä

Demokraatti Joe Bidenin varapresidenttiehdokkaalla Kamala Harrisilla on vain hävittävää ensi yönä varapresidenttiehdokkaiden vaaliväittelyssä.

Biden porskuttaa huimassa kannatusjohdossa koko maan tasolla, minkä lisäksi hän on presidentti Donald Trumpia edellä kaikissa keskeisissä vaa’ankieliosavaltioissa, joissa vaalit lopulta ratkaistaan.

Kamala Harrisin tehtävänä ensi yön väittelyssä on noudattaa samaa välttelytaktiikkaa. Harris yrittää välttää demokraattipuolueen vasemman laidan suututtamisen.

Kamala Harris on Kalifornian senaattori. Kuva: EPA.

Kamala Harris on Kalifornian senaattori. Kuva: EPA.

Pencellä vaikea tehtävä

Donald Trumpin kakkosmiehen Mike Pencen tavoitteena on horjuttaa Harrisia, mutta tehtävä ei ole helppo. Pence joutuu nimittäin kantamaan oman taakkansa yön debatissa.

Pence johtaa Trumpin hallinnon koronanyrkkiä, joka on epäonnistunut tehtävässään: yli 210 000 amerikkalaista on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Eikä sekään näytä hyvältä, että Valkoinen talosta on tullut käytännössä koronalinko.