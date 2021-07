Kommentti: Heteroita juhlitaan 52 viikkoa vuodesta – miksi yksi sateenkaareva viikko saa karvat pystyyn?

Tällä viikolla sateenkaariliput ovat liehuneet ja Facebookin profiilikuvat vaihtuneet kirjaviin, kun Suomessa on vietetty ihmisoikeustapahtuma Prideä.

Somen soraäänet peittävät alleen oikeita ongelmia

Surkuhupaisaa tässä on erityisesti se, että heteroviikkoa vietetään 52 viikkoa vuodesta.

Heterous on normi, jonka takia ei tulla syrjityksi. Vai milloin joku on uhannut olemassaoloasi sen takia, että poseeraat Instagramissa pusukuvassa eri sukupuolta olevan kumppanisi kanssa?

On selvää, että tuo laki rikkoo sananvapautta, syrjii vähemmistöjä ja normalisoi homofobiaa. Ilmassa leijuu pelon ilmapiiri sekä itsesensuuri.

Suomessa ei ole valmista

Tänä vuonna on kulunut vasta 50 vuotta homouden dekriminalisoinnista ja 40 vuotta siitä, kun homoseksuaalisuus poistettiin virallisesta tautiluokituksesta.

Suomessa myös translaki on käsittämättömän epäinhimillinen.

Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka vaatii sukupuoltaan korjaavalta sterilisaatiota. Kyseessä on räikeä ihmisoikeusloukkaus, josta Suomi on saanut lukuisia huomautuksia.