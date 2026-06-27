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Kommentti: Etäännyttääkö Pride vanhat tukijat?

Vanhaa ei sovi unohtaa

Ja on ilo huomata, että kohderyhmä on tavoitettu ja osa nuorista kertoi saapuneensa tapahtumaan ensimmäistä kertaa.

MTV:n kulkuetta ja puistojuhlaa seurannut toimittaja Raija Kantomaa kertoikin, että tapahtumaan osallistuvien joukossa on suuri määrä juurikin nuoren kohdeyleisön edustajia.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Pride-johtajalta painava viesti nuorista: "Pitää tehdä enemmän"

Vuosien ajan olen osallistunut Priden eri tapahtumiin lukuisissa eri maissa. Helsingin osalta, osallistujakunta on kuitenkin viime vuosien aikana muuttunut.

Tällä kertaa tapahtumassa ei näkynyt Suomen julkisuuden tai politiikan kirkkaimpia kärkinimiä ja siltä osin itse mielenosoitus eli Pride-marssi jäi puhtaammin niiden varaan, jotka mieltään haluavat osoittaa.