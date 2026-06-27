Uskallanko kantaa enää vanhentunutta sateenkaarilippua vai valitsenko progressiivisen lipun? Vai tulisiko minun cis-sukupuolisena homomiehenä valita vihersinisävyinen lippu, jotten loukkaisi ketään? kysyy MTV:n toimittaja Leo Kirjonen.
Suomen suurin ihmisoikeustapahtuma Helsinki Pride käynnistyi mitä parhaimmassa säässä Helsingin senaatintorilta.
Järjestäjän arvion mukaan kulkueeseen odotettiin jälleen ainakin 100 000 ihmistä.
Osallistujamäärä vaikuttaa kuitenkin olleen vähäisempi. Poliisin arvion mukaan puistojuhlaan odotettiin noin 50 000 ihmistä.
Helsinki Pride -yhteisön hallituksen puheenjohtaja Matti Numminen kertoi MTV Uutisille, että tämän vuoden Pride-tapahtuma keskittyy teemansa mukaisesti sateenkaarinuoriin.
MTV:n kulkuetta ja puistojuhlaa seurannut toimittaja Raija Kantomaa kertoikin, että tapahtumaan osallistuvien joukossa on suuri määrä juurikin nuoren kohdeyleisön edustajia.
On eittämättä tärkeää, että nuoriin sekä Suomen tulevaisuuteen satsataan.
Ja on ilo huomata, että kohderyhmä on tavoitettu ja osa nuorista kertoi saapuneensa tapahtumaan ensimmäistä kertaa.