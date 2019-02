Kommentti: Arkadianmäen Wilma-viestejä – yhteiskuntaopin kotiläksyt tekemättä ja voiteluongelmia liikunnan tunnilla

Liikunnanopettajan tiedote: Koulumme osallistuu eduskuntahiihtoon. Viime jaksolla omia kilometrejään on parantanut eniten Jussi H, Putkosen tasatyöntöopeilla. Antti-Sannan joukkue jatkaa kärjessä, tosin vauhti on vähän hiipunut. Edellisen eduskuntahiihdon mestarijoukkueen Suomi kuntoon -sivakointi ei suju, tällä hetkellä kisassa vasta kolmantena. Perinteiseen luottava Pekka on jo ihan kannoilla. Petterin voitelu meni viime ja tällä viikolla totaalisen pieleen. Suksivalinnassa myös ongelmia. Lin alkukauden hyvä tuloskunto on myös hiipumassa. Muistakaa kotona kuitenkin kannustaa, sillä äänestäjistä 20 prosenttia päättää voittavan joukkueen samana päivänä kuin käy äänestämässä tai joitakin päiviä ennen äänestämistä (e2 Tutkimus).