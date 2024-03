Ilves on katastrofin äärellä SM-liigassa – näin Antti Pennanen kommentoi tilannetta

Paatti on kuitenkin heilunut. KalPa teki kaksi yllätystä heti puolivälierien alkuhetkillä, kun se nappasi kaksi jatkoerävoittoa.

Tilanne on Ilveksen kannalta karu. KalPa johtaa nyt sarjaa voitoin 3–1. Sillä on kolme ottelupalloa käsissään.

On selvää, että Ilvekseen kohdistuu ihmettelyä ja epäilyksiä. Eihän näin pitänyt käydä, varsinkaan mestarisuosikille.

– Mietin enemmän tuota meidän koppiamme. Tiedämme, että meiltä odotetaan paljon ja odotukset ovat olleet todella kovat. Ja ovat edelleen. Tuo on kuitenkin tarina, mikä elää kopin ulkopuolella. Sitten on kopin tarina, mihin me voimme keskittyä, Pennanen jatkoi.