Kolmen miehen epäillään ampuneen satoja kissoja ja villieläimiä metsästysrajoitusten vastaisesti Pohjanmaalla – eläimiä ammuttiin luvatta autosta

Kissojen ampumisissa on kyse sakkojutusta, sillä miehiä syytetään metsästyslain säännösten rikkomisesta. Lain mukaan metsästyksessä ei saa käyttää autoa tai lamppuja. Syytetyt ovat haastehakemuksen mukaan myöntäneet ampuneensa kissat vuosina 2016 ja 2017.

Lisäksi miesten tulee syyttäjän mukaan korvata valtiolle vastoin säännöksiä ammuttujen eläinten arvo. Kaikkiaan korvattavaa vaaditaan rusakoista, peuroista ja kalalokeista tuhansia euroja. Haastehakemuksen mukaan pelkästään 40 kalalokin arvo on 4 040 euroa.

Kissoja kertyy turkistarhoille ruoan perässä



Suomen turkiseläinten kasvattajien liiton mukaan turkistuotannon osuus kunnan verotuloista on noin kahdeksasosa ja on ollut parhaimpina vuosina parinkymmenen prosentin luokkaa.

– Kyllähän meillä on villikissaongelmia. En tiedä onko niitä nyt erityisen paljon juuri täällä. Tarhoilla on kyllä perinteisesti tällaisia villikissoja ollut, kun siellä löytyy sitä ruokaa ja ne säilyvät siellä hengissä, Iiskola sanoo.

Iiskolan mukaan villikissat voivat lisääntyä esimerkiksi karanneista kissoista, joita kertyy tarhoille, koska niissä on ruokaa. Hänen mukaansa loukuttaminen on vaikeaa, ja paras tapa hävittää liian suureksi kasvanut populaatio on ampua kissat. Hänen mukaansa kissoista voi tarttua tuotantoeläimiin tauteja, joten tilalliset pitävät kissojen määrää kurissa.