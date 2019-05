Kolmen lapsen äidistä tehtiin lastensuojeluilmoitus kauppareissun perusteella – ilmoittajan mukaan nainen näytti uupuneelta: "Tämä tyyppi oli seurannut minua kassoilta autolle asti"

– Sisarukset nahistelee, pienin ei malttaisi olla avaamatta ja maistamatta jokaista tuotetta ja pikkukärryillä keulitaan samaan aikaan kun suustani pääsee repeatilla ne tutut ohjeistukset, kiellot sekä anelut. Musta kuitenkin pääsääntöisesti on ihan kiva käydä kaupoilla lasten kanssa ja mieluummin teen reissun heidän kanssaan kuin yksin, Salla kirjoittaa.

Normaali kauppareissu

Lastensuojeluviranomaiset ottivat yhteyttä



– Tämä kyseinen tyyppi oli siis koko kauppareissun ajan seurannut minua aina kassoilta autolle asti, jossa oli napannut rekkarini ylös. Kuuntelin puhelua silmät suurina enkä ollut uskoa korviani. Kerroin, että mielestäni meillä oli mukava kauppareissu kaikkien aivan tavallisten sisarusten välisten nahisteluiden kera ja että on niitä paljon pahempiakin kauppareissuja meillä ollut, Salla kirjoittaa.

Ei ymmärrä syytä

Salla kertoo ihmetelleensä, kuinka tavatonta on, että pienten lasten vanhempi näyttää väsyneeltä. Lastensuojelun asiantuntija oli puhelimessa samaa mieltä kauppareissun tavallisuudesta, mutta varmisti kuitenkin Sallalta, että hän saa tarvittaessa lähipiiriltä tai muualta apua.

– Henkilö oli huolestunut kuinka näytän uupuneelta ja siltä, että käyttäisin päihteitä. Jos näin tosiaan olisi, niin luulisi, että huolestunut henkilö tarjoaisi apua. Tai soittaisi poliisit jos on epäilystä päihtyneisyydestä. Vai miten sen muuten voi tulkita ulkonäöstä, Salla ihmettelee.

Näkyvät tukikeinot ovat tarpeen

Salla uskoo, että ilmoituksen motiivina on ollut perheen kiusaaminen. Salla pitää myös mahdollisena, että ilmoituksen teki hänelle tuttu ihminen.

– Meillä lapset saavat rajoista sekä komennuksista huolimatta näkyä ja kuulua, ja tämä on jotain ärsyttänyt. Tai sitten henkilö on niin kaukana todellisuudesta, jossa lapsia täytyy joskus ohjata toimimaan oikein, Salla kertoo.

Sallan mukaan lapsiperheiden palveluiden ympärillä on negatiivinen stigma, joka olisi tärkeä rikkoa. Salla kertoo, että hänen perhe on ollut pitkään perheneuvonnan asiakkaana, josta he ovat saaneet paljon tukea, vinkkejä ja apua. Kaiken tämän Salla kertoo kasvattaneen itseään vanhempana.