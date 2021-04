Kolme suurinta yksityistä yritystä tuottaa neljäsosan vanhuspalveluista – "Laadun seuraaminen toteutuu vielä huonosti"

– Keskittyminen on ollut nopeaa viime vuosina, ja usea pienempi tuottaja on siirtynyt yritysostojen kautta kolmen suuren toimijan haltuun. Kunnat ja kuntayhtymät ostavat palveluja suurilla summilla vuosittain näiltä yrityksiltä. Suuri osa vanhuspalveluista tuotetaan markkinaehtoisesti, jolloin yrityksen logiikassa toiminnan pitää tuottaa myös voittoa. Tämä ei kuitenkaan saisi tapahtua laadun kustannuksella, Kehusmaa toteaa.

Pienet toimijat tukalassa tilanteessa

– Hintakilpailu ja kuntien tahto määrittää hinta on asettanut pienet toimijat erittäin tukalaan tilanteeseen toimialalla. Kustannukset nousevat enemmän kuin hinnat, toteaa Uudenmaan Seniorikotien entinen yrittäjä Lauri Romppanen.

– Kun kysyntä osaajista on erittäin kova, niin palkkapaine on kovempi kuin esimerkiksi työehtosopimuksissa. Ja kun hinta ei jousta, kunnat ovat erittäin tiukkoja, osittain omankin taloustilanteen johdosta, niin marginaali on pieni – ja hyvin moni toimii jopa tappiolla – ja tämä ei itse asiassa koske pelkästään pieniä ja keskisuuria, Romppanen jatkaa.