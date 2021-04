Helsingin vanhuspalvelujen johdossa lytätään väitteet halvasta kilpailutuksesta – "Kyseessä on kallis palvelu"

– Olen vuodesta 2007 alkaen ollut Helsingin vanhuspalveluissa ostopalvelupäällikkönä. Sitä ennen olen ollut mukana Espoon ja Tuusulan hoivapalvelujen hankinnoissa, joten minulla on näkemystä asiasta pidemmältä ajalta. Puhe halvimman hinnan metsästämisestä ei pidä paikkaansa. Toki kokemukseni on näistä kolmesta kunnasta ja kuntien välillä saattaa olla eroja, toteaa arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari Helsingin kaupungilta.

Siltari kertoo, mikä on tilanne Helsingissä tällä hetkellä.

– Olemme viime vuonna viimeksi kilpailuttaneet hoiva-asumisen ja uusi sopimus astui voimaan vuoden alusta. Kilpailutus oli dynaaminen, joka tarkoittaa sitä, että sopimuskauden aikana tietyissä kohtaa uusilla tuottajilla ja yksiköillä on mahdollisuus liittyä sopimukseen, tarkistaa hintaa ja kahden sopimusvuoden jälkeen tehdään ensimmäisen kerran toteutuneesta laadusta seuranta.

Seurannan tulosten pohjalta vertailujärjestys eli ostojärjestys laitetaan uusiksi. Siltari kertoo, että todennetulla laadulla on suora vaikutus siihen, kuinka paljon Helsinki kustakin yksiköstä ostaa paikkoja sopimuskauden aikana.

Sopimuskauden aikainen valvonta on keskeinen laatuun vaikuttava asia

– Palveluntuottaja, jättäessään tarjouksen, sitoutuu siihen ja on myös esittämäänsä hintaan huomioinut nämä vähimmäisvaatimukset. Sen pohjalta teemme myös valvontaa.

Sopimuskauden aikainen valvonta on keskeinen laatuun vaikuttava asia. Ohessa on Helsingin kaupungin kuva valvottavista asioista.

– Hoivapalvelujen asiakkaat ovat hauraita, sairaita pääosin muistisairaita vanhuksia, jotka eivät todellakaan ole omia etujaan ajavia kuluttaja-asiakkaita. Tästä syystä meillä palvelun järjestäjänä on suuri eettinen vastuu siitä, että asukkaat saavat hyvän hoidon ja elämänpuitteet parin viimeisen elinvuotensa aikana.

"Laatuasiat on pidettävä koko ajan vahvasti esillä"

– Yksi huono lenkki hyvässä ketjussa voi romahduttaa koko laatukokemuksen. Tästä syystä laatuasiat on pidettävä koko ajan vahvasti esillä. Haasteet ovat aikamoiset niin julkisella kuin yksityisellä erityisesti hoitajien rekrytoinnissa, työhyvinvoinnissa ja osaamisessa. Toiminnan laadun tuottaa viime kädessä se yksittäinen osaava, työhönsä sitoutunut ja hyvinvoiva työntekijä. Tällaisia työntekijöitä löytyy erittäin paljon.

– Kyseessä on todella kallis palvelu. Tämä maksetaan meidän verovaroillamme, joille on monta muutakin ottajaa, joten kyllä kustannusten hallinta on myös erittäin tärkeä kulma tässä vanhuskeskustelussa.