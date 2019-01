Kunnat ovat aina kilpailuttaneet vanhustenhuoltoa – vaikkei kilpailutus aina toimi, siitä ei olla luopumassa: "Laatua pitää hakea valvonnan kiristämisen kautta"

– Kunnat ovat kilpailuttaneet vanhustenhuoltoa, mutta se palvelu, mikä on saatu, ei ole vastannut odotuksia. Esimerkiksi henkilöstömitoitus ei ole vastannut tarpeita ja lain pykäliä. Suuri ongelma on myös siinä, että hoitajat joutuvat työssään tekemään muitakin tehtäviä kuin itse hoitotyötä.

Kunnat taloudellisesti umpikujassa

– Ihan euromääräisiä säästöjä en osaa sanoa, mutta totuus on se, että kuntien taloudellinen tilanne on kiristynyt koko ajan. Myös meneillään oleva sote-uudistus on luonut jo monta vuotta epävarmuutta kuntiin. Monet kunnat eivät enää ole uskaltaneet investoida omiin palveluihin ja ovat tästäkin syystä hankkineet palveluita ulkopuolelta. Toisaalta koko hoivasektori on niin laaja, että tarvitaan myös yksityisiä toimijoita, Tainio sanoo.