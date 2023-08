Sonja Aiello kommentoi dramaattista Selviytyjät-yhteenottoa Rosanna Kuljun kanssa – "Pelkäsin, että tilanne menee siihen"

Tomi Natri /All Over Press

Hänellä itsellään on ikäviä muistoja alakouluajoilta, jolloin tytöt piikittelivät toisiaan. Vanhat kokemukset nousivat nopeasti saarella pintaan. – Just mimmien kesken alakoulussa oli kränää, ja nyt kun jaettiin naiset vastaan miehet, niin pelkäsin, että se tilanne menee siihen – ja sitten se vähän menikin siihen.

Tunteet kuohuvat heimossa

Jo ensimmäisessä jaksossa nähdäänkin, kuinka naisten Sotong-leirissä tunteet leimahtavat nopeasti. Sonja joutuu mediapersoona Rosanna Kuljun kynsiin, kun naisten rakentama yöpaikka on väärässä paikassa, ja Sonja varmistelee mahdollisimman monelta, että onhan uusi paikka kaikille mieluisa. Jatkuva kysely alkaa tympiä Rosannaa, ja hän sanoo siitä Sonjalle erittäin suorasanaisesti. – En voi ymmärtää, mikä siinä on niin vaikeaa, missä se maja on! Jotenkin minua kuluttaa henkilökohtaisesti todella paljon, että kysellään samoja asioita uudestaan varmistaakseen, että on itse diplomaattinen omassa tekemisessään, Rosanna tuhahtaa Sonjalle avausjaksossa.

– Halusin vain varmistaa, että onhan tämä ok, Sonja vastaa.



– On se ok! Rosanna kimpaantuu.



Rosanna kertoo kameroille tiedostavansa sen, että hän on varsin suorapuheinen, eikä kyseinen luonteenpiirre miellytä kaikkia.



– Toki minulla on vatsa sekaisin, olen oksennellut koko päivän. Muutenkin tuntuu, että hermo kiristyy ihan muustakin, mutta en jaksa uskoa, että nämä yhteenotot loppuvat tähän, Rosanna sanoo.



Tilannetta puidaan myöhemmin majanrakennuksen puitteissa.



– Kyllä tuo oli raivari, Sonja sanoo, mutta Rosanna kiistää asian.



Sonja purkaa myöhemmin tuntojaan kameralle ja kertoo kokeneensa välikohtauksen hyökkäykseksi häntä kohtaan. Hän kertoo säikähtäneensä tilannetta, koska hänelle oltiin niin vihaisia, eikä edes pyydetty jälkikäteen anteeksi.



MTV Uutisten videohaastattelussa Sonja kuitenkin paljastaa, että välikohtaus selvitettiin myöhemmin, sillä kaksikko keskusteli tilanteen läpi.



– Jostain syystä sitä ei kuitenkaan näytetty avausjaksossa. Tällaista tämä realityn tekeminen on, Sonja toteaa.