Kolmasosa Suomessa juotavasta kahvista tulee Meiran tehtaalta – palo jatkuu, tuotantokatkoksen pituutta ei osata arvioida

– Palokunta on yhä siellä paikalla. Emme ole päässeet tarkistamaan vahinkojen laajuutta. Sitten kun pääsemme kuivattamaan paikkoja, osaamme sanoa tarkemmin, hän toteaa tiistaina aamupäivällä.

Kahvin lisäksi mausteita

Meiran tehtaalla syttyi tulipalo maanantaina aamupäivällä. Tulipalo on ullakkorakenteissa eikä sitä ole saatu sammutettua.

– Se on aika hankalassa ontelorakenteessa ja sitä pystyy vain yläpuolelta kattoa avaamalla sammuttamaan. Se on mennyt aina palo-osastosta toiseen, palomestari Sami Lappalainen kertoi maanantaina.

Meira Oy on osa italialaista Massimo Zanetti Beverage -konsernia, joka on Euroopan suurimpia kahvialan yrityksiä. Italialainen pörssiyhtiö on omistanut Meiran vuodesta 2002.