Kolmas kulta putkeen? Tässä on Suomen joukkue salibandyn MM-kisoihin

– Nyt valittiin mielestäni meidän näköisemme joukkue ja valmennustiimin mielestä paras mahdollinen niin hyvin kuin tällä tiedolla, taidolla ja kokemuksella saatiin aikaan, ja kovasti on mietitty kaikennäköisiä variaatioita mahdollisista eteen tulevista tilanteista. Pohjana ovat ne kentälliset, joilla on paljon pelattukin, vaikka kavereita onkin ollut erilaisista syistä poissa.

Suomi avaa kisat Tanskaa vastaan

Mukana on kaksi maalivahtia ja 18 kenttäpelaajaa sekä lisäksi kymmenen varapelaajaa, joista joukkuetta täydennetään, mikäli loukkaantumisia tulee.

Nuorimpana mukana on 22-vuotias hyökkääjä Justus Kainulainen .

– Arvokisoissa pitää puolustaa joka pelissä hulluna ja hyökätä sitten sen mukaan, mihin taitomme riittävät. Vaikka syksyn aluksi Ruotsi pari kertaa voitettiinkin, sen jälkeen on hävitty Ruotsille kolmesti sekä Tshekille rankkareilla. Viimeksi Ruotsia vastaan meille tehtiin maaleja ennen kaikkea tilanteissa, joissa oli ensin hyökätty huolimattomasti, ja etenkin siinä on tarkennettavaa. Nyt valinnat on tehty ja työ alkaa eli virittäytyminen kohti kisoja.