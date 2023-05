Kolmanneksessa asbestipurkutöissä puutteita – näissä asioissa eniten huomautettavaa

Aluehallinnon työsuojelun ylitarkastaja Mikko Koivisto kertoo aluehallintoviraston tiedotteessa, että puutteita on havaittu kolmanneksessa asbestityömaiden tarkastuksissa.

– Tällöin työnantajalla on intressi saada asbestipurkutyölupa ja lupa-asiat ovat olleet pääsääntöisesti kunnossa. Eniten huomautettavaa näissä tarkastuksissa on ollut asbestityössä käytetyissä ilmankäsittelylaitteissa, toteaa Koivisto.

Asbestipurkutyöhön ryhtyvän on tehtävä alueellisesti työsuojeluviranomaiselle kirjallinen asbestityön ennakkoilmoitus.

– Ennakkoilmoitus on toimitettava seitsemän päivää ennen purkutyön aloitusta. Valvontaa kohdennetaan esimerkiksi ilmoituksiin, joissa seitsemän päivän ilmoitusaika ei täyty. Hätätyön, esimerkiksi putkirikko, osalta ennakkoilmoitus on tehtävä heti, kun se on mahdollista. Muu perusteltu ilmoitusajasta poikkeaminen edellyttää alueellisen työsuojeluviranomaisen hyväksynnän, muistuttaa Koivisto.